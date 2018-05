Ny dokumentar-film: Whitney Houston blev seksuelt misbrugt af kusine

En ny dokumentarfilm om den nu afdøde sanger Whitney Houston hævder, at hun blev seksuelt misbrugt som barn af sin kendte kusine.

Kusinen var soul-sangeren Dee Dee Warwick, som døde i 2008 i en alder af 63.

Det er den skotske filmmand Kevin Macdonald, som står bag dokumentaren, der vises under filmfestivalen i Cannes torsdag.

Ifølge avisen The Guardian udtaler en lang række af Wthitney Houstons familiemedlemmer og nære venner sig i filmen, som betegnes som den ultimative fortælling om den globale superstjerne.

Sangerindens halvbror, den tidligere NBA basketball-spiller Gary Garland-Houston, fortæller i filmen, at både han og Whitney blev seksuelt misbrugt af Dee Dee Warwick, da han var mellem 7 og ni år gammel. På det tidspunkt var Whitney kun en tumling.

Druknede i badekar

Whitney Houstons personlige assistent Mary Jones var i en årrække meget tæt på Whitney. Hun bekræfter angiveligt i filmen, at Whitney talte om, hvordan hun som lille var blevet forulempet seksuelt af en kvinde.

Whitney Houston druknede i 2012 i sit badekar efter et omfattende misbrug af narko og alkohol. Hun blev kun 48 år.

Arkivfoto: AP

I 1980-erne og 90-erne solgte hun over 170 millioner albums.

Som hendes forrygende karriere skred frem, blev Whitney Houston dog mere og mere ulykkelig og ufokuseret, mens hun dulmede sorg og smerte med narkotika.

Interview med Costner

Dee Dee Warwick var lillesøster til den noget mere kendte soul-stjerne Dionne Warwick. Også Dee Dee kæmpede med alkohol- og narkomisbrug.

Filmen afslører helt nye optagelser med Houston bag scenen, og blandt de interviewede er hendes eksmand Bobby Brown, Kevin Costner (The Bodyguard filmen), og manden der opfandt hende Clive Davis.

Udover oplysningerne om det påståede seksuelle misbrug, beretter filmen om Whitney Houstons kaotiske ægteskab med Bobby Brown og problemerne med at passe datteren Bobbi Kristina, som døde i 2015.

Datteren blev fundet bevidstløs i et badekar og udåndede efter at have ligget i koma i et halvt år.

Filmen får premiere i Storbritannien og USA den 6. juli, oplyser The Guardian.