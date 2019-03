Ny Jackson-dokumentar på vej

Dokumentarfilmen 'Leaving Neverland' har ikke overraskende ramt familie Jackson hårdt.

Især popikonets børn er mærket af beskyldningerne om, at deres far igen og igen skulle have begået overgreb mod små drenge. Det fortæller Michael Jacksons 45-årige nevø, Taj Jackson i et interview med NME.

Her fortæller han også, at ingen i familien Jackson er blevet spurgt, om de vil medvirke i 'Leaving Neverland', hvor Wade Robson og James Safechuck giver deres version af deres barndom som nær ven til Michael Jackson. Det undrer Taj Jackson, der nu vil lave sin egen dokumentar om de påståede overgreb.

- Den kommer til at starte med påstandene fra 1993, fordi jeg tror det er her, hvor alting startede. Den vil handle om det forlig, der blev indgået i den civile retssag, og hvorfor han indgik forlig, siger Taj Jackson og fortsætter.

- Det handler om at afsløre alle de ting, der er blevet snakket om de seneste 20-30 år, siger han og forsikrer, at dokumentaren vil blive lavet ud fra fakta.

Taj Jackson vil lave endnu en dokumentar om Michael Jackson. Foto: AP

Som det også fremgår af 'Leaving Neverland' var det netop i 1993, at beskyldningerne mod Jackson startede, da Jordy Chandler og hans familie kom med de første anklager om overgreb. Sagen endte med forlig og kontant afregning til drengens forældre.

For Taj Jackson vil drømmescenariet være at få Jordy Chandler til at medvirke i dokumentaren.

- Det ville være en ære, for det var hans far, det fik ham til det (at anklage Jackson, red.) Han ville ikke, og han sagde oprindeligt, at intet skete, siger Taj Jackson blandt andet til NME.

'Leaving Neverland' har de seneste uger været voldsomt diskuteret verden over. Dokumentaren indeholder ingen beviser, men bygger på interviews med James Safechuck og Wade Robson og deres familier.

Så sent som i 2005 forsvarede Wade Robson Michael Jackson og var dermed med til at få ham frikendt.