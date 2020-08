Ny kæreste kort efter skilsmissen

Romantisk kys - 'Fast and the Furious'-stjernen Jordana Brewster er blevet fotograferet med sin nye kæreste

I starten af juni måned blev det kendt, at den 40-årige 'Fast and the Furious'-stjerne Jordana Brewster skulle skilles fra sin mand gennem 13 år, tv-producenten Andrew Form. Parret har sammen sønnerne Julian på seks år og Rowan på tre år.

Selv om det kun er to måneder siden, at nyheden om skilsmissen ramte medierne, er der allerede nu kommet billeder frem i medierne, hvor Jordana Brewster omfavner og kysser sin nye kæreste, forretningsmanden Mason Morfit.

Det skriver flere medier - heriblandt Just Jared og Daily Mail.

Jordana og Mason hånd i hånd på en romantisk badetur. Foto: Ritzau Scanpix.

Det er i øvrigt ikke første gang, at det nye par er blevet fotograferet sammen. Allerede tre uger efter skilsmissen blev kendt af pressen, blev parret fotograferet hånd i hånd ifølge det amerikanske medie People.

I midten af juli måned offentliggjorde den britiske avis Daily Mail også billeder af parret på en strand i Malibu, hvor de helt klart viste deres store kærlighed til hinanden.

Flere medier har i øvrigt nævnt, at der har været tale om en skilsmisse uden sværdslag. Jordana Brewster og Andrew Form har stor respekt for hinanden og har ifølge kilder tæt på parret forpligtiget sig til i fælleskab at være kærlige forældre til deres to børn.

Her ses Jordana Brewster i rollen som Mia sammen med Paul Walker i 'Fast and The Fuious 6'. Foto: AP

Jordana Brewsters fans på Instagram har også ifølge norsk Se og Hør fundet ud af, at Jordana har fået en ny kæreste. En fan skriver i kommentarfeltet, at Jordana ser meget lykkelig ud sammen med sin nye kæreste. Og Jordana har efterfølgende givet opslaget et rødt hjerte.

Jordana Brewster er her fotograferet med sin eksmand Andrew Form i 2018. Foto: AP.