Ny tragedie for stjerne: Mister endnu et barn

Bobby Brown Jr. er død.

Den 28-årige sanger og musikproducer var søn af musikeren Bobby Brown, som gennem 80'erne og 90'erne havde flere store hits.

Bobby Brown Jr. blev onsdag fundet død i sit hjem i Los Angeles, oplyser politiet ifølge CNN.

Der er endnu ikke meldt noget ud om en dødsårsag, men meldingen fra politiets presseofficer er, at der ikke er mistanke om, at der er sket noget kriminelt i forbindelse med dødsfaldet.

Politiet blev kaldt ud til hjemmet klokken 13.50 onsdag, hvor meldingen lød på en 'medicinsk nødsituation'. Bobby Brown Jr. blev erklæret død på stedet.

Bobby Brown Jr. var ved at følge i sin fars fodspor og gøre karriere inden for musikken, og han havde udgivet sin første single i september, 'Say Something'.

Datterens død

Bobby Brown Jr. er søn af Bobby Brown og Kim Ward, som Bobby Brown havde et on-and-off forhold med i flere år. De har to børn sammen.

I 1992 blev Bobby Brown gift med verdensstjernen Whitney Houston, som han fik datteren Bobbi Kristina Brown med. Brown og Whitney blev skilt i 2007.

31. januar 2015 blev deres dengang 21-årige datter, Bobbi Kristina Brown, fundet bevidstløs i et badekar i sit hjem. Hun blev hastet på hospitalet, hvor hun blev lagt i respirator og kunstigt koma, men hendes hjerne havde taget skade.

Seks måneder senere blev det vurderet, at det ikke var muligt for hendes hjerneaktivitet at vende tilbage, og respiratoren blev derfor slukket. Hun afgik ved døden 26. juli 2015, 22 år gammel.

Næsten præcis tre år forinden, 11. februar 2012, var hendes mor, Whitney Houston, blevet fundet død på stort set samme måde. Hun blev fundet druknet i sit badekar.

Bobby Brown far for syvende gang