Ny tv-serie chokerer: Den er rystende

Tv-serien, alle taler om netop nu, hedder 'Euphoria'. Og flere medier mener, at den vil virke som et rædselsscenarie for de forældre, der eventuelt skulle forvilde sig ind på den.

Det britiske medie Observer skriver blandt andet følgende om tv-serien, der netop nu kan ses på HBO Nordic, hvor der indtil videre er to afsnit tilgængelige.

'Euphoria er måske teknisk set et teenage-drama, men det er på ingen måde det sædvanlige humoristiske drama, vi er vant til i den slags tv-serier. For forældre vil tv-serien helt sikkert være et rædselsscenarie. 'Euphoria' bevæger sig nemlig i et område med seksuelle udskejelser (og jeg har aldrig set en så pik-glad tv-serie siden 'American Vandal'). Og scener med stofmisbrug og andre alarmerende situationer, der får dig til at lukke øjnene i frygt for, hvad det næste bliver.'

I tv-serien 'Euphoria' lever teenagerne et vildt liv med druk, stoffer og sex. Foto: HBO

HBO Nordic advarer også sine brugere i forbindelse med den grænseoverskridende tv-serie. De skriver blandt andet således:

'Advarsel: Serien indeholder stærke billeder og eksplicit indhold såsom hårde scener med stofmisbrug, vold og seksuelle situationer. Disse scener kan virke ubehagelige for nogle seere. Multimediestjernen Zendaya har hovedrollen i en dynamisk HBO-dramaserie, som følger en gruppe gymnasieelever, der færdes gennem et minefelt af stoffer, sex, identitet, traumer, sociale medier, kærlighed og venskab i vor tids mere og mere ustabile verden.'

Den nye amerikanske tv-serie 'Euphoria' er baseret på en israelsk tv-serie af samme navn, der blev vist fra 2012 til 2013. Dengang reklamerede man for tv-serien med slogans som 'Hvor er dine børn nu?' eller '17 er det nye 30'. Og tv-serien blev betragtet som så grænseoverskridende, at den kun kunne vises i tv efter kl. 22.

Mediet Highsnobiety skriver således i en overskrift om den ny amerikanske tv-serie, der er skabt af Sam Levinson:

'Forældre vil flippe helt ud. Derfor er den sexede teenage-serie 'Euphoria' HBO's mest chokerende drama indtil videre'.

Og nede i teksten skriver Highsnobiety: 'Den er så rystende og seksuelt direkte, som vi havde forventet'.

Den lyshårde Jules og den mørkhårede Rue bliver veninder i tv-serien 'Euphoria'. Og de lever et vildt liv i overhalingsbanen. Foto: HBO