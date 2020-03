Ny udgave af 'Gossip Girl': 17-årig skønhed har fået hovedrollen

Nu dukker en ny generation af rige unge fra New York op på skærmen igen

Det er lidt mere end 12 år siden, at den populære tv-serie 'Gossip Girl' havde premiere, og det er otte år siden, at sidste afsnit i serien blev sendt. Gennem hele seks sæsoner kunne tv-seere følge de unge, de smukke og de rige unge mennesker fra bydelen Upper East Side i New York i USA.

Men for alle fans af den kendte tv-serie er der nu godt nyt. Der kommer nemlig en helt ny moderne version af tv-serien 'Gossip Girl', der sætter fokus på de velhavende privatskole-elever fra Manhattan. I den første sæson af serien, der vil byde på 10 afsnit, vil der blive sat fokus på den udvikling, der er sket på de sociale medier, siden den gamle tv-serie sluttede.

Skaberne bag tv-serien har også allerede udvalgt den bærende kvindelige hovedrolle i 'Gossip Girl'. Rollen er faldet til den kun 17-årige amerikanske skuespiller Emily Alyn Lind, der skal spille rollen som Audrey. Hun er i forvejen kendt for 'Sacred Lies', 'Revenge' og 'Code Black'.

Det skriver flere medier heriblandt det anerkendte amerikanske filmmagasin Variety samt Deadline

17-årige Emily Alyn Lind skal spille den kvindelige hovedrolle som Audrey. Foto: Shutterstock.

I rollen som Audrey skal skuespillerinden Emily Alyn Lind blandt andet stille spørgsmål ved sin egen tilværelse, efter at hun gennem flere år har været kæreste med den samme fyr.

Den 17-årige Audrey lagde også den gode nyhed ud på Instagram, hvor hun skrev følgende:

'Vi ses snart på Upper East Side'.

Den 39-årige skuespiller Kristen Bell, der lagde fortæller-stemme til 121 episoder af den oprindelige tv-serie, skal i øvrigt også lægge stemme til den nye version, der i første omgang vil blive vist på streamingtjenesten HBO Max.