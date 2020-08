Nyder livet efter skilsmissen

33-årige Kristin Cavallari tager det helt roligt efter skilsmissen fra den tidligere NFL-spiller Jay Cutler, som hun var sammen med i ti år - og det nyder hun.

Det fortæller hun i et interview med US Weekly.

- Det er første gang i meget lang tid, at jeg føler, at jeg kan trække vejret. Jeg nyder, at tingene er kommet ned i tempo, og at jeg har mere tid til at fokusere på, hvad der virkelig betyder noget i livet, siger hun og fortsætter:

- Jeg vil bruge den ekstra tid på at forbedre mig og på at blive den bedste mor, jeg kan være, og fortsætte med at få Uncommon James (hendes smykkefirma, red.) til at vokse. Jeg tænker ikke på, hvad jeg vil lave næste år eller året efter det. Jeg har drevet mig selv til vanvid med den mentalitet i de seneste år. Lige nu vil jeg bare være her og nyde rejsen.

I de seneste år har tv-seerne fulgt med i 'The Hills'-stjernens liv i realityserien 'Very Cavallari', som hun dog har trukket stikket på efter skilsmissen.

Efter skilsmissen har hun ændret sine prioriteter, fortæller hun til mediet.

Nu er hun begyndt at stå op klokken fem om morgenen alle hverdage, hvor hun træner og nyder tiden alene, inden børnene står op.

- Hvis jeg skal være den bedste version af mig, skal jeg gøre mig selv til en prioritet. Det betyder, at jeg skal træne, spise sundt og have en balance i mit liv. Jeg skal fjerne alle de ting, der ikke giver mig glæde. Jeg hader negativitet.

Kristin Cavallari og Jay Cutler har tre børn sammen.