Nye anklager: Pornolegende risikerer vild fængselsstraf

I juni kom det frem, at Ron Jeremy er blevet sigtet for tre voldtægter og et andet seksuelt overgreb på fire forskellige kvinder i perioden 2014 til 2019.

Den 67-årige pornostjerne har siden siddet fængslet, mens politiet fortsat efterforsker sagerne.

Men problemerne hober sig op for pornolegenden, der har lavet 2200 voksenfilm. Mandag føjede anklagemyndigheden i Los Angeles 20 nye punkter til anklageskriftet. De nye beskyldninger involverer seksuelle overgreb på 13 kvinder i alderen 15 til 54 år og daterer sig tilbage til 2004, mens det seneste overgreb skulle have fundet sted 1. januar i år.

Det skriver flere medier - blandt andre Los Angeles Times, der har forsøgt at få en kommentar fra Ron Jeremys advokat på den voksende stak af anklager om seksuelle overgreb. Uden held.

Han har dog tidligere erklæret sig uskyldig.

'Jeg er uskyldig i alle anklager. Jeg kan ikke vente, til jeg får mulighed for at bevise i retten, at jeg er uskyldig. Tak til alle for støtten,' skrev Ron Jeremy i juni på Twitter.

Hvis han bliver dømt for alle anklager, og man benytter den maksimale strafferamme, risikerer Ron Jeremy nu samlet set 250 års fængsel, skriver Deadline. Kaution er sat til 6,6 millioner dollars.

