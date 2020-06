Nye fotos af verdenstjernens 38 år yngre kæreste

Da den 62-årige Hollywood-skuespiller Dolph Lundgren sidste år blev kæreste med den kun 24-årige norske fitness-træner Emma Krokdal vidste han godt, at det krævede en lidt vanskelig samtale, når han skulle forklare sine to døtre om sin nye kæreste.

Dolph Lundgrens nye kæreste er nemlig kun et år ældre end hans ældste datter Ida Lundgren, der også har en lillesøster på 18 år ved navn Greta.

Der er også kommet flere nye billeder ud af det nye par Dolph Lundgren og Emma Krokdal, siden det i slutningen af sidste år blev offentliggjort, at de er kærester:

artiklen fortsætter under billedet

Her smiler 62-årige Dolph Lundgren til sin 24-årige kæreste på et billede taget den 17. marts i år. Foto: Ritzau Scanpix.

Til norsk TV2 har Dolph Lundgren forklaret følgende:

- Da jeg mødte Emma forstod jeg straks, at det ville være lidt specielt at tale med mine døtre om min nye kæreste, forklarede Dolph Lundgren, der dengang tilføjede, at hans ældste datter allerede havde truffet sin et år ældre nye 'stedmor'.

På Instagram har den 23-årige Ida Lundgren flere gange bevist, at hun nu omgås og ses med sin fars næsten jævnaldrende kæreste Emma.

På Instagram Story har Ida Lundgren blandt andet lagt et opslag ud, hvor hun ses sammen med Emma Krokdal og sin far. De sidder i et større selskab omkring et bord på en restaurant, som den svenske avis Expressen mener er en restaurant på Bank Hotel i Stockholm.

artiklen fortsætter under billedet

Her er Dolph Lundgren på den røde løber med sin unge kæreste Emma i januar måned til en filmfestival i Den Dominikanske Republik. Foto: Getty Images.

Dolph Lundgren er nok især kendt for sine adskillige roller i diverse action-film, som 'Rocky 4', 'Creed 2' og 'The Expendables'. Han debuterede som skuespiller i James Bond-filmen 'A View to a Kill' i 1985, hvor sangeren Grace Jones også medvirkede. Rolph Lundgren var i en periode kæreste med Grace Jones.

Før han sparkede gang i skuespillet, var han dog en dygtig kampsportsudøver, som blandt andet kastede EM-guld i karate af sig i både 1980 og 1981.

På sin Instagram har Ida Lundgren i øvrigt også lagt et billede ud af sin far Dolph Lundgren, hvor han poserer nøgen sammen med sangerinden Grace Jones, dengang de var kærester.

Herunder kan du se et billede af Ida Lundgren sammen med sin far.

Herunder kan du se Ida Lundgren sammen med sin lillesøster Greta.