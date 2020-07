Nylig single: Flirter med kendt realitystjerne

Efter at have sendt hede beskeder til hinanden på Instagram mødtes de på en café i New York

Det er ikke mere end en måned siden, det kom frem, at realityparret Francesca Farago og Harry Jowsey fra Netflix-serien 'Too hot to handle' havde brudt deres kun én måned lange forlovelse.

Men Francesca Farago spilder ikke tiden.

I den seneste tid har hun haft en hed flirt på de sociale medier med 'Jersey Shore'-stjernen Vinny Guadagnino. Yups, manden der elsker det rolige familieliv og mors mad.

På Instagram har han flere gange kommenteret den kønne 26-årige canadiers billeder, og forleden blev de så spottet sammen på en café i New York, hvor der blev sendt ømme blikke - både i retning af øjnene og den usædvanligt afslørende hvide sag, hun var iført, som der kan ses flere billeder af her.

32-årige Vinny har ikke lagt skjul på sin begejstring for Francesca.

'Det er et smukt syn', skrev han til et af hendes bikinibilleder på Instagram, hvilket fik Francesca til at svare:

'Du er'.

Vinny og Francesca mødtes på en café i New York, hvor hun var iført en top, der ikke lod meget tilbage til fantasien. Foto: Ritzau Scanpix

Kontakten opstod

Nu har de så mødtes ansigt til ansigt, men realityfans må væbne sig med tålmodighed, da de endnu ikke er stået frem som par. Faktisk har Francesca for nylig ytret, at hun faktisk dater en kvindelig YouTuber.

Det synes allerede at være forbi, for i sidste uge afslørede Franesca i podcasten 'Not Skinny But Not Fat', at hun var begyndt at skrive med 'Jersey Shore'-stjernen, og at det faktisk var hans realitykollega Nicole 'Snooki' Polizzi, der satte det i stand.

- Snooki begyndte at følge mig, og hun kommenterede på mine billeder. Jeg skrev til hende, og var sådan 'kan vi være venner?'. Hun svarede 'ja, jeg har faktisk en ven, der synes, du er sød'. Det startede samtalen mellem ham og jeg, afslørede Francesca, der kun havde rosende ord tilovers for Vinny.

- Vi er totalt ens, det er mærkeligt. Han er hylende morsom og en meget afslappet person. Og så er han også ret lækker. Det er dejligt at have folk omkring mig, der virker meget oprigtige, og som er virkelig søde.

I podcasten fortalte hun, at de endnu ikke havde mødt hinanden ansigt til ansigt. Det er så sket nu.

Francesca Farago og Harry Jowsey brød forlovelsen efter en måned. Foto:Ana Cristina Blumenkron/Netflix.

I sidste måned bekræftede en grådkvalt Francesca Farago i en Youtube-video, at hun og Harry Jowsey, som hun mødte i Netflix-realityshowet 'Too hot to handle', var gået fra hinanden.

- Harry og jeg er ikke sammen længere. Han valgte at gå fra mig, fordi han ikke kan klare at have et langdistanceforhold mere. Jeg var selvfølgelig knust. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, siger Francesca Farago i videoen.