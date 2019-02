Nyt par? Han er 25, hun er 48

Det kan godt være, at kærligheden ikke holdt mellem den tidligere One Direction-stjerne Liam Payne på 25 og hans 11 år ældre eks, sangerinden Cheryl Cole.

Parret blev forældre til en lille dreng for knap to år siden, men i sommer var det slut.

Cheryl Cole og Liam Payne, mens alt var lykke. Foto: AP

Men det forliste forhold har bestemt ikke fået ham til at lede efter kvinder på sin egen alder. Tværtimod.

I hvert fald er han flere gange blevet spottet sammen med supermodellen Naomi Campbell på 48. Det skriver Daily Mail, der også viser billeder af dem sammen.

Ifølge avisen tilbragte det - måske? - nye par nytårsaften sammen i Ghana, ligesom de for nyligt var til koncert i London. Og deres flirt kan også følges på deres respektive sociale medier.

'Beautiful soul' (smukke sjæl, red.), skrev Campbell som kommentar til Paynes billede af sig selv i bar overkrop, hvortil den unge charmør svarede:

'Takes one to know one' (det, man siger, er man selv, red.) - efterfulgt af en kyssesmiley.

Og det ved vi jo alle sammen, hvad betyder...

Naomi Campbell beviste så sent som for et par uger siden, at alder kun er et tal. Foto: Ritzau Scanpix

Liam Payne er i øvrigt ikke den eneste 25-årige kendis, der er vild med ældre kvinder. Komikeren Pete Davidson har kastet sig over den 20 år ældre skuespiller Kate Beckinsale efter sin fejlslagne forlovelse. De viste sig hånd i hånd i fredags.