Nyt vildt job til Coster-Waldau

Selv om vi i Danmark har åbnet samfundet op igen, og de fleste så småt er ved at finde tilbage til hverdagen, så er der mennesker, der stadig er dybt påvirkede af coronasituationen rundt omkring på kloden.

Og de mennesker får nu en håndsrækning af en lang række superstjerner - heriblandt den danske 'Game of Thrones'-stjerne Nikolaj Coster-Waldau.

Sammen med store navne som Justin Bieber, Shakira og Coldplay sætter han fokus på coronakrisens konsekvenser for verdens mest sårbare ved den globale støttekoncert 'Global Goal: Unite for Our Future: The Concert'.

Det skriver Paramount Network i en pressemeddelelse.

Til kamp mod corona

Dwayne Johnson - bedre kendt som The Rock - er vært for showet, hvor også Charlize Theron, David Beckham og Hugh Jackman også vil være med - alle online naturligvis.

Det er ikke første gang, stjerner går sammen for at give et bidrag under coronakrisen. I april gik en lang række kunstnere sammen om en støttekoncert til fordel for sundhedspersonalet, der står i frontlinjen i kamp mod corona verden over.

Koncerten kan ses online på blandt andet Global Citizens' YouTube-kanal og Facebook den 28. juni og sendes i Danmark på tv-kanalen Paramount Network i næste uge.