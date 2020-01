Ødelægger internettet IGEN: Fans amok over billede

Hun har gjort det igen.

Jennifer Aniston har endnu en gang fået fans af den populære serie 'Friends' til at gå agurk, efter hun har afsløret en reunion med sine tidligere kollegaer Lisa Kudrow og Courtney Cox.

Den 50-årige skuespiller delte billedet på Instagram med de to damer, hvor hun har skrevet: 'Hej fra pigerne på den anden side af gangen'.

Over ni millioner har allerede liket billedet på det populære medie.

Stjernen trak overskrifter, da hun i december delte et lignende billede med alle skuespillerne fra serien.

På billedet ses kvinderne på en restaurant, hvor de sammen tager et selfie. Det ligner også, at det har været en aften med vin, da der bag kvinderne ses rækker med forskellige flasker.

Jennifers første billede med hele holdet satte en Guinness rekord, da hun var den hurtigste bruger på Instagram til at få en million følgere.

Det fik hun på kun fem timer og 16 minutter.

Da billedet kom ud, ville Jennifer Aniston ikke svare på, hvorfor holdet igen var samlet, men en reunion med det populære set af skuespillere blev annonceret en måned senere.

Der vil derfor højest sandsynligt komme en ny episode med skuespillerne på HBO Max.

Holdet er ifølge The Hollywood Reporter i gang med at tale om et comeback, hvor der vil blive lavet en enkelt episode, hvor hele holdet genforenes.

'Friends' blev for nyligt købt af HBO Max, hvor det tidligere har været Netflix, der har haft rettighederne til tv-serien.

