One Direction-stjerne i kæmpe sorg: Mister 18-årig søster

One Direction-stjernen Louis Tomlinson og hans familie er blevet ramt af en kæmpe tragedie. Hans bare 18 år gamle søster, Félicité, er død. Det skriver The Sun.

Félicité Tomlinson faldt ifølge avisen om i sin lejlighed ved Earls Court i London med hjertestop ved middagstid i onsdags.

De tilkaldte reddere kæmpede for hendes liv, men desværre forgæves.

Politiet blev tilkaldt til lejligheden, men umiddelbart er der intet, der tyder på, at der ligger en forbrydelse bag dødsfaldet. Ifølge The Sun blev der ikke fundet stoffer i lejligheden.

Myndighederne skal bruge de næste par uger på at fastslå dødsårsagen og dermed give familien svar på, hvorfor Félicité Tomlinson pludselig døde.

De britiske medier skriver, at Louis Tomlinson var tæt knyttet til sin søster, der var i gang med at designe sin første tøjkollektion under sit kælenavn Fizzy.

Det er kun få år siden, at den 27-årige popsangers familie sidst blev ramt af sorg. I 2016 døde hans mor, Johanna, af kræft.

