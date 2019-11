Opfølger til filmen 'Joker' er i gang

Netop nu arbejdes der på en opfølger til den ekstremt succesfulde film 'Joker', der på verdensplan har indtjent en milliard dollars. Et helt svimlende beløb, der svarer til 6,75 milliarder kroner.

Filminstruktøren Todd Philips er på tale til at vende tilbage som instruktør på opfølgeren, og filmselskabet Warners har allerede muligheder klar for Hollywood-stjernen Joaquin Phoenix i forbindelse med en eventuel 'Joker 2'

Det skriver flere medier heriblandt det anerkendte filmmagasin The Hollywood Reporter

Joaquin Phoennix i en af sine geniale scener i filmen 'Joker'. (Foto: SF Film)

Den kommende film er baseret på tegneserie-skurken Joker, der kommer i et voldsomt opgør med Batman.

Filminstruktøren Todd Philips skal igen sammen med Scott Silver skrive manuskriptet til den kommende film.

Meget peger også på, at Joaquin Phoenix vil sige ja til at gentage sin fantastiske rolle i opfølgeren, fordi han tidligere har udtrykt netop det ønske på grund af dybden i rollen som Joker.

Joaquin Phoenix kommer helt sikkert i spil til en Oscar for sin præstation i filmen 'Joker' - og meget peger på, at han er parat til at gentage successen. (Foto: SF Film)

Til Los Angeles Times har Joaquin Phoenix tidligere sagt følgende:

- Jeg vil ikke bare lave en opfølger, fordi den første film har været så populær. Det er latterligt, forklarede Joaquin Phoenix og tilføjede:

- I den anden eller tredje uge af optagelserne til 'Joker', havde jeg det allerede sådan: 'Todd, kan du ikke begynde at arbejde på en opfølger? Der er alt for meget at udforske i den her rolle'.

- Det blev sagt som en slags joke. Men ikke kun som en joke.

I Hollywood Reporter blev det også afsløret, at Todd Philips vil tjene omkring 100 millioner dollars på at have instrueret 'Joker', fordi han ikke valgte en normal aflønning i starten, men i stedet valgte at få sin løn som en vis procentdel af indtjeningen.