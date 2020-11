Opgivende Kanye West melder klar til 2024

Mange ville nok kunne have forudsagt, at 2020 ikke ville blive året, hvor den amerikanske rapper Kanye West fandt vej til Det Hvide Hus, og nu ser det også ud til, at han selv er nået til den erkendelse.

'WELP (et opgivende udråb, red.) Kanye 2024', har han skrevet i et tweet på valgnatten.

Dermed ser det ud til, at den aspirerende præsidentkandidat har kastet håndklædet i ringen og nu vender blikket mod næste valg.

På trods af den massive opmærksomhed det skabte, da Kanye West meldte sit kandidatur tidligere på året, har han da heller ikke fyldt meget i opløbet til valget.

Han missede muligheden for at stå på stemmesedlen i flere vigtige stater, og hans kampagne bar præg af flere udbrud på sociale medier, hvor han blandt andet angreb sin kone, Kim Kardashian West.

Nu siger han undskyld

Selvom stemmerne langtfra er talt op i skrivende stund, er Kanye West dog stensikker på i hvert fald én stemme.

I et tidligere opslag på Instagram skriver rapperen, at han netop har stemt på sig selv.

'I dag har jeg stemt for første gang i mit liv til præsidentvalget i USA, og det er på en, som jeg virkelig stoler på ... mig,' skriver han i opslaget.

Ekspert: Løbet er kørt for Kanye