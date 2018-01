Opkaldt efter storby: Kim Kardashian afslører barnets navn

De har i forvejen North West på fire år samt toårige Saint West.

Og nu har Kim Kardashian og Kanye West offentliggjort navnet på parrets tredje barn. Atter engang har man valgt et mere utraditionelt navn, da man simpelthen har opkaldt den nyfødte pige efter den amerikanske storby Chicago, så datteren nu skal hedde Chicago West.

Det afslører Kim Kardashian på sin blog og i sin Instagram story.

Realitystjernen og musikeren Kanye West har offentliggjort navnet på deres tredje barn. Foto: All Over Press

Efter Kim Kardashian fødte sønnen Saint for to år siden, frarådede lægerne hende at få flere børn. Derfor søgte hun og Kanye West hjælp hos en rugemor for at få drømmen om en stor børneflok til at gå i opfyldelse.

TMZ.com har tidligere skrevet, at rugemoderen er en 'afro-amerikaner i 20'erne', der i forvejen har to små børn af sine egne. Hun fik, hvad der svarer til 270.000 kroner for ulejligheden.