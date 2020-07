Opsigtsvækkende foto: Madonna på krykker

Den 61-årige Madonna har stadig sans for at tiltrække sig opmærksomhed. Det beviser hun med et ganske opsigtsvækkende billede, som hun lagde ud på sin Instagram tidligt tirsdag morgen.

Her står en lettere afklædt Madonna med en hat på hovedet og støtter sig til en enkelt krykke.

Billedet er blevet liket mere end 700.000 gange på Madonnas Instagram, der bliver fulgt af 15 millioner følgere.

Men der er faktisk også en alvorlig historie bag det umiddelbart sjove billede. Madonna kom for et halvt års tid siden ud for en mindre ulykke på scenen midt under en koncert, da nogen ved et uheld pludselig trak stolen væk under hende, så hun landede på halebenet. Det skriver den britiske avis Metro.

Scene-ulykken gav efterfølgende Madonna store smerter flere steder på kroppen. Derfor aflyste Madonna allerede før corona-krisen adskillige koncerter, og de resterende koncerter er foreløbigt blevet udsat.

Madonna havde stadig fysiske problemer, da hun for nylig var i London. Her blev hun nemlig også set på krykker.