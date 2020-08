Originalt foto afsløret: 'Det ligner dig slet ikke'

Fans er godt i gang med at stille sig kritisk over for realitystjernen Khloé Kardashian.

Tilbage i maj delte stjernen et selfie, hvor flere fans påpegede, at de slet ikke kunne kende hende med det nye udseende, hun pludselig fremviste.

Nu viser det sig dog, at det originale foto er ret langt fra det, fans fik lov til at se på det sociale medie Instagram.

Det er kommet frem i det seneste afsnit af 'Keeping up with the kardashians', hvor man kan se Khloé med samme tøj, makeup og hår som på det redigerede billede fra maj.

Flere på Twitter har derfor sammenlignet de to billeder, og det er ikke til at tage fejl af, at der godt nok er pillet en smule ved billedet fra Instagram.

Det har fået fans til tasterne, og de er bestemt ikke tilfredse med redigeringen af billedet.

'Den måde hun viser de her giftige skønhedstendenser', skriver en.

'Det er jo virkelig to forskellige personer', skriver en anden.

'Det her er faktisk virkelig sørgeligt. Hvorfor har hun behov for at ændre det så meget?', skriver en tredje.

Selvom mange er overraskede over det originale billede, skriver flere også, at de ikke forstår, hvorfor hun redigerede det i første omgang, fordi de mener, hun er smuk, som hun er.

'Hun ser jo flot ud på det andet. Jeg forstår ikke, hvorfor hun skal bruge så meget photo-shop', lyder det fra en fan.

Khloé satte tilbage i maj gang i rygter om, at hun skulle være blevet opereret for at opnå det helt nye look, men flere fans påpegede der, at det nok ikke var tilfældet, da man kunne se, at noget af halskæden på billedet manglet, og der derfor nærmere nok var tale om photoshop.