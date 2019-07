Oscar-vinder fyret fra stor produktion

Den Oscar-vindende skuespillerinde Faye Dunaway er blevet fyret fra et Broadway-relateret teaterstykke, hvor hun i et solo-stykke skulle portrættere den verdensberømte skuespillerinde Katharine Hepburn. Fyringen trådte i kraft, fordi den 78-årige skuespillerinde angiveligt har givet en kollega en lussing samt verbalt generet andre medarbejdere i produktionen af teaterstykket 'Tea at Five', der netop nu opføres i den amerikanske by Boston.

Det er den amerikanske avis New York Post, der via anonyme kilder bringer historien. Oplysningerne tillægges dog stor vægt, fordi artiklen i New York Post er skrevet af senior-reporteren Michael Riedel, der i mange år har haft Broadway som speciale.

Flere anerkendte medier heriblandt Huffington Post og New York Times har også skrevet om fyringen af Faye Dunaway.

Faye Dunaway har leveret store præstationer i legendariske film som 'Network'. 'Bonnie and Clyde' og 'Chinatown'. (Foto: Ritzau Scanpix)

Producenter bekræfter fyringen

Producenterne af stykket har i en udtalelse til New York Times bekræftet, at den verdensberømte skuespiller er blevet fyret fra teaterstykket. De giver dog ingen begrundelse for fyringen til New York Times.

'Producenterne af 'Tea at Five' har afsluttet samarbejdet med Faye Dunaway. Vi er ved at udarbejde planer, så stykket kan få debut på West End i begyndelsen af det kommende år, hvor en ny skuespillerinde skal spille rollen som Katharine Hepburn.'

New York Times skriver også, at Faye Dunaways rygte gennem lang tid har været belastet af, at hun beskrives som værende meget svær at samarbejde med.

Her ses Faye Donovan i en scene fra 'Bonnie and Clyde' samme med Warren Beatty og Gene Hackman. (Foto: Shutterstock)

Svær at samarbejde med

Blandt beskyldningerne mod Faye Donovan fra anonyme medarbejdere, der har udtalt sig til New York Post, kan nævnes følgende eksempler på hendes angiveligt ubehøvlede opførsel:

'Dunaway gav lussinger og kastede ting mod flere ansatte på teatret. Det skete i forbindelse med, at hun skulle have en paryk på i forbindelse med en forestilling den 10. juli. Det førte til, at forestillingen den aften blev aflyst. Efter aflysningen blev flere kolleger verbalt overfuset af Faye Dunaway'.

'Hun kom ofte to timer for sent til prøverne. Hun kunne ikke sine replikker. Og endelig ville den aldrende diva ikke tillade, at teaterinstruktøren så på hende under prøverne'.

'Faye Dunaway efterlod vrede og mærkelige beskeder på telefonsvareren hos flere medlemmer af det kreative team bag stykket. Og på et tidspunkt kastede hun en salat på gulvet i forbindelse med en foto-serie. Hun undskyldte sig med, at hun forsøgte at gå ned i vægt.'

En ægte verdensstjerne

Faye Dunaway vandt i 1978 en Oscar for sin præstation i filmen 'Network'. Men hun er nok mest kendt for sin legendariske rolle i filmen om det amerikanske gangster-par 'Bonnie and Clyde'. Og så leverede hun for eksempel også en flot præstation i den prisvindende film 'Chinatown'.