Otte-årig hyldes for bikini-billede af sin kendte mor

For nylig delte reality-stjernen Kourtney Kardashian et smukt bikini-billede af sig selv på instagram - det viste sig, at billedet var taget af hendes otte-årige søn Mason

Den otte-årige Mason, der er søn af den berømte reality-stjerne Kourtney Kardashian og hendes eks-mand Scott Disick, bliver allerede nu udråbt som en kommende mester-fotograf. I hvert fald af mange af Kourtney Kardashians fan.

For to dage siden lagde Kourtney Kardashian et bikini-billede af sig selv ud på sin instagram-profil med den korte tekst: 'Foto af Mason'. På billedet sidder Kourtney Kardashian på en ukendt strand i en klassisk sort bikini. Billedet har indtil videre fået mere end 2 millioner likes, og den lille otte-årige Mason er blevet rost til skyerne for sine evner som fotograf.

photo by mason Et opslag delt af Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) den 16. Maj, 2018 kl. 9.31 PDT

Normalt er al opmærksomheden på Kourtney Kardashian og hendes smukke krop, når hun lægger bikini-billeder ud. Men denne gang fik hendes otte-årige søn lige så meget opmærksomhed på grund af sine evner som fotograf.

En af Kourtneys mange fan skriver:

- Mason er virkelig talentfuld. Han burde blive Kourtneys faste fotograf.

En anden skriver:

- Wow. Han er en bedre fotograf end mig.

En tredje skriver:

- Mason. Du må også godt tage et billede af mig.

En fjerde skriver;

- Han har taget et virkelig godt billede.

En femte skriver:

- Mason er fotograf. Et utroligt smukt billede.

Men selvfølgelig er rønnebærrene også sure blandt kommentarerne, når man er en verdens-kendis som Kourtney Kardashian.

En fan skriver blandt andet:

- Kourtney er desperat for opmærksomhed og lader sin søn tage et billede af sig selv.

Alene med tre børn

Kourtney Kardashian blev i 2015 skilt fra sin ægtemand gennem 9 år, Scott Disick. Parret har tre børn sammen. Udover 8-årige Mason, har de datteren Penelope på 6 år og sønnen Reign på 4 år.

Skilsmissen trådte for alvor i karakter, da der i 2015 kom billeder frem, hvor Scott Disick festede igennem på en lystyacht med masser af kvinder, heriblandt hans eks-kæreste Chloe Bartoli.

Kourtney ses her med sine tre børn Mason, Reign og Penelope. (foto: All Over Press)

Herunder ses et anden af Kourtney Kardashians bikini-billeder på instagram.