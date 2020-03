Overblik: Kendte der er døde af corona

En lang række kendisser som Tom Hanks, Idris Elba og prins Charles er alle testet positive for coronavirus.

En lille håndfuld berømtheder er allerede døde.

Mark Blum - blev 69 år.

Ifølge flere medier døde den amerikanske stjerneskuespiller som følge af helbredsmæssige komplikationer efter at være blevet smittet med coronavirus. Det skriver blandt andet New York Post og The Independent.

I sin karriere nåede Blum at være med i et utal af film, tv-serier og teaterstykker.

Bedst kendt er han for sin rolle i 'Desperately Seeking Susan' fra 1985, hvor han spillede sammen med blandt andre Rosanna Arquette og Madonna.

Mark Blum og Madonna i 'Desperatly Seeking Susan'. Foto fra filmen

Han blev desuden for alvor verdensberømt, da han medvirkede i succesfilmen 'Crocodile Dundee' fra 1986, hvor han spillede chef for filmens kvindelige hovedperson Linda Kozlowski.

Floyd Cardoz - blev 59 år.

Floyd Cardoz var en kulinarisk superstjerne i USA. Foto: Getty Images

Amerikansk stjernekok, der blandt andet har vundet tv-konkurrencen 'Top Chef Masters' i 2011. Han blev født i Indien, og blev senere en af New Yorks toneangivende kokke og restaurantejere.

Cardoz døde tirsdag på Mountainside Hospital i Montclair, New Jersey. Familien oplyser, at dødsårsagen var coronavirus. Det skriver The New York Times.

Lucia Bosé - blev 89 år.

Lucia Bosé fotograferet til filmfestival i Rom sidste år. Foto: Shutterstock

Italiensk stjerneskuespiller, der desuden som teenager blev kåret som Miss Italy.

Spillede med i film af blandt andre Buñuel og Fellini. Var desuden mor til den spanske popstjerne Miguel Bosé.

Lucia Bosé i 1949. Foto: Shutterstock

Efter at være blevet smittet med coronavirus døde Bosé på hospitalet i den spanske by Segovia, hvor hun boede. Det skriver flere medier - blandt andre The Guardian.

Queridos amig@s ... os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios. #MB pic.twitter.com/H33dlay3lk — Miguel Bosé (@BoseOfficial) March 23, 2020

Terrence McNally - blev 81 år.

Terrence McNally til Tony Awards i 2014. Foto: Ritzau Scanpix

En af USA's helt store manuskriptforfattere. Har vundet flere Tony Awards for sine teaterstykker og musicals. Har blandt andet skrevet 'Love! Valour! Compassion!', 'Master Class', 'Ragtime' og 'Kiss of the Spider Woman'.

Døde tirsdag på Sarasota Memorial Hospital i byen Sarasota i Florida som følge af sygdom i forbindelse med coronavirus. Det skriver ABC News.

Øvrige kendte corona-dødsfald

Den amerikanske dj og radiopersonlighed Oliver Stokes Jr. kendt som Black N Mild er død i New Orleans efter at være smittet med coronavirus. Han blev 44 år. Det skriver The Sun.

Den amerikanske dragqueen Nashom Wooden, der optrådte under kunstnernavnet Mona Foot er ligeledes død efter at være blevet smittet med coronavirus. Han blev 50 år. Dødsårsagen er dog ikke endeligt bekræftet. Det skriver The New York Times.

Den verdensberømte afrikanske sanger og saxofonist Manu Dibango døde tirsdag i Paris som følge af coronavirussmitte. Han blev 86 år. Det skriver Daily Mail.