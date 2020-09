Overraskende fobi

Hilary Swank er aktuel i Netflix-serien 'Away', men optagelserne var ofte et mareridt

Den spritnye Netflix-serie 'Away' er blevet taget vel imod herhjemme, hvor den mere end tre uger efter sin premiere stadig sniger sig ind på Top 10'-listen over det meste sete indhold på verdens største streamingsite.

I serien følger man 46-årige Hilary Swank i rollen som astronauten Emma Green. Det betød talrige scener i rumdragt, og selvom man måske ikke lægger mærke til det som seer, så var de scener et helvede at komme igennem.

Det afslører Hilary Swank selv på sin Instagram-profil, hvor hun i et længere skriv fortæller, at hun udviklede decideret klaustrofobi.

'Jeg har aldrig, ikke én eneste gang i mit liv, haft en fobi. Indtil nu. Og jeg vil være ærlig, jeg har aldrig forstået dem, jeg har altid tænkt 'kom over det, det er bare en edderkop', så gå da væk fra den. Det var indtil, jeg selvfølgelig selv fik voldsom klaustrofobi', skriver stjerneskuespilleren og fortsætter:

'Det nåede det punkt, at hele min krop brød ud i svedeture, jeg blev gennemblødt inden for 30 sekunder, og mit ansigt lignede en meget moden tomat. Jeg besvimede næsten, da jeg prøvede min færdige rumdragt og hjelm for første gang. Det er ikke bare mentalt, det er meget fysisk'.

Swank fortæller videre, at det ikke lykkedes hende at komme over sin fobi, men at hun lærte at leve med den og finde en fælles forståelse med den. Den lektie vil hun gerne give videre.

'Jeg håber, at det, at jeg deler dette, vil betyde, at du måske føler dig mindre alene med, hvad end det er, der overtager dit sind og derfor din krop. Vær tålmodig', slutter hun.

Blandt de mange, der har kommenteret opslaget, er den anerkendte forfatter Lewis Howes. Han skriver:

'Jeg er så glad for at høre, at du fandt en form for fred med den (fobien, red.). Som seer fik du det til at ligne, at du var født til at bære den rumdragt. Forbløffende præstation og endnu mere kraftfuld, når man nu ved, at det gav dig problemer, hver gang du skulle lave en scene i den'.