Overrasker efter 12 dages ægteskab: - Det lyder bizart

Det var en kort fornøjelse, da Pamela Anderson og Jon Peters startede 2020 med at blive gift. 12 dage senere blev de nemlig skilt igen, forlød det dengang fra dem.

Nu fortæller 52-årige Pamela Anderson mere om ægteskabet med den 22 år ældre filmproducer. Det sker i et interview med New York Times, hvor 'Baywatch'-stjernen påstår, at ægteskabet aldrig var juridisk bindende.

- Jeg var ikke gift. Jeg er en romantiker. Jeg tror, jeg bare er et nemt mål, og jeg tror, at folk bare lever i frygt. Jeg ved ikke, hvad det handlede om, men jeg tror, at frygt spillede en stor rolle i det, siger hun til mediet og fortæller, hvad det korte forhold så var:

- Det var bare et kort øjeblik. Et øjeblik, der kom og gik, men der var aldrig et bryllup eller et ægteskab. Der var intet. Det er som om, at det aldrig skete. Det lyder bizart, men det er sådan, det er, fortæller hun.

74-årige Jon Peters har blandt andet produceret 'Flashdance' og 'A Star Is Born' Foto: Jim Smeal/BEI/Shutterstock

Pamela Anderson og Jon Peters havde datet kortvarigt 30 år tidligere, og det blussede pludselig op igen, da de mødte hinanden igen i starten af 2020. Her var skuespillerinden netop vendt hjem efter et meditationsophold i Indien, der havde gjort hende 'helt klar i hovedet'.

- Det var som en hvirvelvind, og det var meget hurtigt slut igen, og så var der intet. Intet fysisk. Det er bare et venskab, fortæller hun.

- Vi er alle ødelagte personer, og jeg tror meget på skæbnen og den slags. Der er bare noget ved, at man har kendt en i lang tid, og pludselig tænker man: 'Oh!'. Ingen hjerter blev knust. Jeg ved ikke, hvad hans intentioner var. Og det er lidt som om, at jeg slet ikke vil tænke for meget over det, for det vil formentlig være for smertefuldt, siger Pamela Anderson.

Hun fortæller, at de to ikke længere har kontakt med hinanden, men at hun håber, at han har det godt.

Vil giftes igen

Hun fortæller, at hun har været gift færre gange, end de fleste folk tror.

- Folk tror, at jeg har været gift fem gange. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har været gift tre gange. Jeg har været gift med Tommy (trommeslageren Tommy Lee, red.), jeg har været gift med Bob (Robert James Ritchie, bedre kendt som Kid Rock, red.), og jeg har været gift med Rick (pokerspilleren Rick Salomon, red.). Det er det. Tre ægteskaber. Jeg ved, det er mange, men det er færre end fem.

Pamela Anderson var gift med Tommy Lee fra 1995 til 1998. Foto: Rex

Selvom det minimum tre gange er gået i stykker, efter hun er blevet gift, har hun dog ikke mistet troen på kærlighed og ægteskab. Hun vil nemlig gerne giftes igen.

- Absolut. Bare én gang mere. Bare én gang mere, please. Gud. Kun én gang mere. Kun, siger hun til New York Times.

Pamela Anderson har to sønner, 23-årige Brandon og 22-årige Dylan, med Tommy Lee.