Overrasker: Gift med 74-årig producer

Modellen og skuespilleren Pamela Anderson og filmproduceren Jon Peters, der blandt andet har produceret 'Flashdance' og 'A Star Is Born', er i al hemmelighed blevet gift til en privat ceremoni i Malibu mandag.

Det skriver The Hollywood Reporter.

Over for mediet fortæller 74-årige Jon Peters, hvorfor han nu har valgt at gifte sig med Pamela Anderson, der i dag er 52 år og dermed 22 år yngre.

- Der er smukke piger over alt. Jeg kunne vælge, men i 35 år har jeg kun villet have Pamela. Hun gør mig vild - på en god måde, siger han og fortsætter.

- Hun inspirerer mig. Jeg passer på hende, og jeg beskytter hende og behandler hende på den måde, hun fortjener at blive behandlet på. Pamela har aldrig set sit fulde potentiale som kunstner. Hun har stadig til gode at brillere. Der er så meget mere, end det man ser med øjnene, ellers ville jeg ikke elske hende så meget.

Parret datede for første gang for over 30 år siden, men det er kun et par måneder siden, at de igen fandt sammen.

Ægteskabet er det femte for begge parter. Pamela Anderson har blandt andre været gift med musikeren Tommy Lee, som hun har to voksne sønner sammen med. De to var gift fra 1995-1998. Desuden var Pamela Anderson gift med Kid Rock fra 2006-2007.

Jon Peters var gift med skuespiller Lesley Ann Warren fra 1967-1977. Sammen har de en søn. Senere har Jon Peters blandt andre dannet par med sangerinde og skuespiller Barbra Streisand.

