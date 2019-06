Overrasker sine fans med unikt billede

Hollywood-skuespilleren Kate Hudson har lagt et billede ud på Instagram, der aldrig er set før - se billedet nede i artiklen

Den 40-årige skuespiller Kate Hudson er meget aktiv på de sociale medier, og hun deler ofte billeder fra sin hverdag.

Den smukke Kate Hudson er mor til den 15-årige Ryder og den syvårige Bingham. Og sidste år blev hun mor for tredje gang, da hun sammen med sin kæreste, Danny Fujikawa, fik datteren Rani Rose, der netop nu er otte måneder gammel.

De tre børn er i forskellige sammenhænge dukket op på opslag på Instagram, men Kate Hudson har aldrig nogensinde før delt et billede, hvor hele hendes familie er samlet. Men det gjorde hun så for to dage siden.

På billedet ser man Kate Hudson og hendes kæreste Danny samt alle tre børn. Til billedet har skuespilleren kort skrevet:

'Mit livs kærlighed'.

Blandt Kate Hudsons mere end 10 millioner følgere har opslaget fået masser af rosende ord med på vejen.

En følger skriver:

'Det her er vaskeægte glæde'.

En anden skriver:

'Hvis jeg kunne like det her billede en million gange, ville jeg gøre det. Det er et smukt og følelsesfuldt billede. Sådan føler jeg også for min egen familie.'

En tredje skriver:

'Fantastisk billede. Dine børn er så smukke. Og vil du være så venlig at blive hos din nuværende kæreste.'

Kate Hudsen ses her med sin kæreste Danny. (Foto: All Over Press)

Den sidste kommentar er angiveligt inspireret af, at fædrene til Kate Hudsons to ældste børn ikke er med på billedet. Skuespilleren har nemlig fået sønnerne Ryder og Bingham i forbindelse med to tidligere forhold. Nemlig eksmanden Chris Robinson og ekskæresten Matthew Bellamy kendt fra bandet 'Muse'.

Kate Hudson har dog tidligere lagt et billede ud, hvor hun ses sammen med sine tre børn. Men på det billede er kæresten Danny ikke med. Det kan du se herunder: