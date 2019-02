Ozzy indlagt

70-årige Ozzy Osbourne er blevet indlagt på sygehuset.

Stjernen har i den senere tid været plaget af så megen sygdom, han for en uges tid siden måtte aflyse Europa-turneen 'No More Tour 2'.

Hustruen Sharon skriver på Twitter, at Ozzy er blevet ramt af en forkølelse og komplikationer, som han har svært ved at slippe af med. Derfor har lægerne anbefalet Ozzy at lade sig indlægge.

- Tak for støtte og kærlighed, skriver Sharon på Twitter.

Tilbage i efteråret 2018 måtte den aldrende sanger aflyse flere koncerter i USA på grund af sygdom.

Den tidligere sanger i Black Sabbath har i flere år kæmpet med et skrantende helbred.

Udover at være berømt som rockstjerne, er Ozzy og familien blevet kendt efter at have deltaget i en TV-serie, hvor et kamera-hold i flere år fulgte familiens noget usædvanlige og til tider tumultariske liv.