Pamela afslører: Jeg skulle være med i et orgie

Ingen kan vist være i tvivl om, at Pamela Anderson har levet et farverigt liv, og det fortæller hun om til den britiske tv-vært Piers Morgan i et program, der sendes i morgen på ITV-kanalen med titlen 'Life Stories'.

Britiske medier har fået sendt godbidder fra programmet på forhånd og kan derfor berette om noget af indholdet af samtalen med den 50-årige blondine, der har sørget for at holde sig i overskrifterne, siden hun dukkede op som Playboy magazines favorit-nøgenmodel i 80'erne.

Pamela raser mod ny Baywatch

Netop forholdet til Playboy spiller naturligvis en vis rolle i interviewet, og ikke mindst livet i den berømte Playboy mansion, hvor Hugh Hefner altid væltede sig i villige damer.

Pamela i et af de utallige tv-shows, hun deltager i. Foto: All Over Press

Foto: All Over Press

Foto: All Over Press

Pamela hørte til selvfølgelig til slænget - uden dog at kaste sig i dynerne med Playboy-chefen.

- Men jeg har set en masse skøre ting i Playboy Mansion. Han havde masser af damer omkring sig. Der var alle de tv-skærme, der viste, hvad der foregik mellem ham og pigerne - og baby-olie.

Se også: Pamela Anderson i åbent brev til Løkke: Stop grindedrab

Pamela fortæller også om orgierne i palæet. Oprindeligt var det forventet - uden hun anede det - at hun deltog i et sex-orgie med Hefner og syv andre piger.

I studiet med Piers Morgan. Foto: All Over Press

- Alle var nøgne i grotten, men så gik pigerne ovenpå (hvor Hefner havde sit soveværelse).

- Jeg gik med dem ovenpå. 'Hvad kunne der foregår deroppe?'. Syv piger - en ad gangen med Hef.

- Jeg stod for enden af sengen og så på, og så indså jeg, at de kiggede på mig. Så var det tiden at gå.

Pamela tilføjer dog, at hun aldrig følte sig udnyttet af Hugh Hefner, der døde 91 år gammel sidste år.

Et opslag delt af The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) den 1. Mar, 2018 kl. 2.50 PST

Et opslag delt af The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) den 22. Feb, 2018 kl. 2.16 PST

Et opslag delt af The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) den 17. Jan, 2018 kl. 2.55 PST

Et opslag delt af The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) den 10. Jan, 2018 kl. 1.55 PST

Et opslag delt af The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) den 4. Dec, 2017 kl. 1.36 PST

Et opslag delt af The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) den 10. Nov, 2017 kl. 2.14 PST

Et opslag delt af The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) den 3. Nov, 2017 kl. 12.03 PDT

Et opslag delt af The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) den 27. Aug, 2017 kl. 11.53 PDT

Med Playboy-fortiden lagt bag sig har Pamela fået andre interesser. En af dem er Wikileaks-stifteren Julian Assange, der siden 2012 har siddet og kukkeluret på Ecuadors ambassade i London - ude af stand til at forlade den, hvis han vil undgå at blive arresteret og formentlig derefter blive udleveret til USA, hvor han kan se frem til at blive sigtet for høj-forræderi..

Pamela har besøgt ham 'nogle gange', og der har været historier fremme om, at de var blevet kærester.

Det ville Piers Morgan også gerne høre noget om.

- Well, han er fange. Det er svært at have et forhold (under de betingelser - red.), men jeg beundrer ham.

Tv-værten ville godt høre noget mere konkret, men Pamela gav sig ikke.

- Vi er gode venner, meget gode venner. Mere siger jeg ikke.

Pamela på vej til at blive helt rask

Foto: All Over Press

Foto: All Over Press

Playboy-model. Foto: All Over Press

Foto: All Over Press

Når enden er god... Foto: All Over Press

Et opslag delt af (@pure_pinups) den 20. Feb, 2018 kl. 12.20 PST

Et opslag delt af Pamela Anderson (@thepamelaanderson) den 28. Feb, 2013 kl. 9.43 PST

Pamela Anderson har dog tidligere udtrykt utilfredshed med interviewet.

- Det blev reduceret til at handle hovedsageligt om min krop og mænd. Men jeg er en seriøs person, der har viet mit liv til sager, jeg brænder for. Det ser du ikke i programmet. Interviewet varede tre timer, og det bliver skåret ned til 37 minutter.

Piers Morgan svarede igen, at Pamela endnu ikke havde set programmet, da hun udtalte sig om det.