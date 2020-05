Pamela Anderson: Jeg bruger den stadig

Den labre, røde badedragt, som 'Baywatch'-fans i 90'erne kunne nyde Pamela Anderson i, er stadig at finde i den 52-årige skuespillers garderobe.

Det fortæller hun i et interview med tv-kanalen Fox News.

- Åh, jeg har den lige her i den øverste skuffe. Den passer stadig, siger hun til mediet.

Hun fortæller, at selvom hun oftest bare går rundt i buksedragt, når hun er derhjemme, kan hun godt finde på at hoppe i badedragten i ny og næ.

- Jeg har haft den på ved enkelte lejligheder for at lave sjov med mine venner, siger hun og tilføjer, at hun er kendt for at springe op af sin pool eller ud af badet med den stramme dragt på for at give sine venner mund til mund.

Pamela Anderson spillede CJ i fem sæsoner af 'Baywatch'. Her er hun sammen med kollegaen Yasmine Bleeth som spillede Caroline Holde. Foto: Fremantle Media/Shutterstock

Selvom Pamela Anderson er kendt for sit sexede ydre og udstråler selvtillid, når hun poserer i vovede outfits, har hun ikke altid været selvsikker, fortæller hun.

- Jeg var meget, meget genert, selvom du sikkert ikke tror det. Men jeg kom mig over det. Jeg hadede den følelese. Så gik det op for mig, at ingen bekymrer sig så meget om, hvad man har på, eller hvordan man ser ud, som man selv gør.

- Man er sin egen værste kritiker. Man har det altid godt, hvis bare man gør noget, man virkelig har lyst til. Bagefter er man så glad for, at man gjorde det. Jeg siger altid, at man skal male sit eget billede af, hvordan ens liv skal se ud, og hvem man gerne vil være, for samfundet fortæller os, at vi skal være på en bestemt måde, og det behøver vi virkelig ikke. Der er virkelig ingen regler, siger Pamela Anderson.

Foruden 'Baywathch', som hun medvirkede i fra 1992 til 1997, er Pamela Anderson kendt for adskillige filmroller.