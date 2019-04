Pamela Anderson langer ud efter rigmænd

En lang række velhavende franskmænd har nærmest stået i kø for at donere millioner til genopbygningen af Notre Dame, der brød i brand mandag aften.

Den verdenskendte katedral var omspændt af flammer og har blandt andet mistet sit ikoniske spir. Det vil kræve en omfattende restaureringsarbejde at få den genopbygget, som Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, lovede mandag aften.

Allerede nu er indsamlingen til den kostbare opgave dog imponerende godt på vej.

Hele 850 millioner euro er blevet indsamlet på under en uge, skriver Le Monde. Blandt andet har familien Arnault, der blandt producerer luksusmærkevarer som Dior, Louis Vuitton, Moët & Chandon og Kenzo, samt familien Bettencourt, der står bag kosmetikgiganten L'Oréal, doneret 200 millioner hver.

Rigmænd donerer 300 millioner euro

Le Monde har afdækket, at det beløb overstiger, hvad de ti største franske velgørenhedsorganisationer indsamlede tilsammen hele 2017. Beløbet forventes at stige til en milliard euro inden for kort tid.

Det astronomiske beløb har ikke kun vakt glæde blandt de mange, der ønsker at se katedralen restaureret. Det har også sat fokus på den store ulighed i det franske samfund, der bliver meget tydelig, når der kan rejses så mange penge på så kort tid.

En af dem, der er blevet pikeret over de velhavende franske familier, er den tidligere 'Baywatch'-stjerne Pamela Anderson, der har boet i Frankrig de seneste år.

Pamela Anderson langer ud efter franske rigmænd. Foto: Shutterstock

'En milliard euro til at genopbygge Notre Dame er allerede blevet rejst. Det var nemt. Merci milliardærer. Jeg troede, at den katolske kirke havde penge nok. De trives ved de fattiges ønsketænkning', skriver hun på Twitter.

'Hvad med de hjemløse, der løber rundt i gaderne og sulter'

'Dette er beviset på, at den 1 procent er ude af trit og ikke interesserer sig for andre. Bare at få deres navn i aviserne - jeg er sikker på, at det bliver hyldet. Og deres donationer vil ikke blive beskattet, og igen vil det komme dem til gode, mens de ser ud som helte. Livet er ikke fair, det bliver nødt til at ændre sig'

