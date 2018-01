Pamela-brok: Sur på tv-vært

Er overbevist om at Piers Morgan vil skære et interview ned til at handle udelukkende om hendes krop

Pamela Anderson er sur på den britiske tv-journalist Piers Morgan, som har interviewet hende til sin meget - i Storbritannien - populære program-serie 'Life Stories'.

Selvom interviewet endnu ikke har været bragt, ser hun sig allerede i stand til at bedømme det.

Handler interviewet for meget om Pamelas krop, er det måske billeder som dette, der har udgjort inspirationen. AP Photo

Og det falder hende specielt for - øhm... undskyld udtrykket - brystet, at programmet udelukkende vil fokusere på hendes krop og ikke hendes modstand mod dyre-mishandling og støtten til Wikileaks-stifteren Julian Assange, der på femte år sidder på Ecuadors ambassade i London og ikke kan komme ud uden at risikere at blive arresteret.

'Du vil ikke se dette i den endelige form. Interviewet var tre timer langt, og det bliver skåret ned til 37 minutter. Det bliver reduceret til at handle om min krop', beklager Pam sig på sin hjemmeside.

Piers Morgan afviser kritikken. Foto: All Over Press

Piers Morgan afviser dog kritikken.

'Hun har ikke set den endelige version. Det er et meget fair og afbalanceret interview. Hun takkede mig hjerteligt bagefter', siger tv-værten ifølge Daily Star.