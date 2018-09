Pamela dropper franskmanden

Pamela Anderson flyttet af hensyn til hans tvillinge-sønner, som hun mener ser for lidt til deres far

Så er det slut mellem Playboy-veteranen og 'Baywatch'-baben Pamela Anderson og hendes franske fodbold-kæreste Adil Rami, skriver New York Posts kendis-side, Page Six.

Pamela er flyttet ud af deres fælleshjem ved den franske riviera og befider sig nu mestendels i Paris, hvor hun står for at skulle være med i det lokale 'Dancing with the Stars'.

Men ifølge net-siden er bruddet ikke kommet efter skænderier mellem et par, der ikke længere kan finde ud af det sammen.

Pamela har uselvisk odret sin kærlighed til den franske fodboldspiller. AP Photo

Tværtimod er Pamela flyttet af hensyn til Adil Ramis tvillinge-sønner på to år, fortæller en kilde til Page Six.

- Efter at have tilbragt sidste uge med hans to søde sønner, skar det hende i hjertet, at han ikke ser dem så meget, som han burde.

- Pamela føler, det er hende, der er årsag til, at han ikke tilbringer nok tid med dem. Så hun fjerner sig fra hans liv, så han kan gøre det rette og være hos sine børn.

Pamela Anderson har haft flere Playboy-forsider end nogen anden. Foto: All Over Press

- Det er et selvisk træk fra Pamela, en sand romantiker - og hun er knust. Adil har svært ved at finde balancen mellem sit liv med Pamela, og hvad der burde være et sundt forhold til hans eks, moderen til hans børn.

- Det er typisk for Pamela at ofre sin egen kærlighed. Det drejer sig om hans lykke og for børnenes skyld. De har mere behov for ham, end hun har. Hun er sikker på, at han vil takke hende en dag.

