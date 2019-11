Pamela som topløs indianer: Udsat for nethad

Baywatch-stjernen Pamela Anderson er blevet udsat for et voldsomt nethad og er blevet beskyldt for både racisme og såkaldt kulturel appropiation. Det vil sige udnyttelse af andre kulturer.

Kritikken kom efter, at Pamela Anderson i forbindelse med Halloween lagde billeder af sig selv ud på både Twitter og Instagram, hvor hvor hun iført trusser og topløs på et billede står med en indianer-fjerprydelse på hovedet. På det andet billede har hun fjerprydelsen i hånden.

Til billederne på Twitter skriver Pamela kort og godt: 'Happy Halloween'.

Billederne faldt imidlertid ikke i god jord hos mange af Twitter-brugerne, der kritiserede den 52-årige verdensstjerne meget hårdt.

En bruger skrev :

'Min kultur er ikke dit kostume'.

En anden skrev:

'Jeg ved, at du forsøgte at tage nogle flotte billeder. Men det er på ingen måde okay at bruge andre folks kultur og symboler, specielt ikke, når det drejer sig om marginaliserede folk.

En tredje bruger skrev:

'Dette er virkeligt skuffende og racistisk, Pam. Jeg havde forventet mere af dig'.

En fjerde bruger foreslog sarkastisk fire forskellige nye overskrifter til Pamelas opslag, der lyder således: 1: Happy Halloween: Jeg er racist, 2: Min racisme er bedst, når jeg bogstaveligt viser min numse. 3: Mine hvide privilegier betyder, at jeg kan være racist, når jeg ønsker det. 4: Uvidenhed frikender mig for alt ansvar.

Herunder kan de se opslaget med de fire forslag:

Ifølge mediet Page Six har Pamela Anderson svaret på kritikken ved at dele en artikel fra mediet Law and Liberty, hvor skribenten Mike Rappaport er meget kritisk overfor begrebet 'kulturel appropiation'.

Ifølge Mike Rappaport er grund-ideen bag kulturel appropiation, at grupper, nationaliteter og forskellige etniske folk, der udvikler en eller anden form for praktik, er de eneste, der har lov til at udføre den praktik.

- Det er helt absurd. Det peger for eksempel på, at hvide mennesker fra den vestlige verden ikke må dyrke yoga, fordi yogaen stammer fra Indien, udtaler Rappaport i Law and Justice og tilføjer:

- Men det værste aspekt ved kulturel appropiation er, at begrebet står i modsætning til den kulturelle udvikling og berigelse, som et frit samfund stræber efter. I et frit samfund bringer folk fra forskellige kulturer deres praktik og kultur videre til samfundet, og det bliver så fulgt op af andre i samfundet. Det gør det muligt at skabe en rigere og forbedret kultur.