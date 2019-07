Paparazzier sagsøger sangerinde

Rapperen Nicki Minaj er endnu en gang kommet i modvind.

Denne gang er det fotobureauet Splash News and Picture Agency, der har valgt at sagsøge hende for at bruge flere paparazzi-billeder uden at have tilladelse til det.

Ifølge The Blast, der har fået adgang til retsdokumenterne i sagen, har Minaj postet flere af fotografernes billeder på sin Instagram-konto, der har over 100 millioner følgere.

Sagerne stammer helt tilbage fra 2017, og bureauet har flere gange henvendt sig til den 36-årige rapper, men det har ikke fået hende til at reagere eller ændre praksis.

Derfor har Splash News and Picture Agency nu valgt at gå rettens vej, fordi de mener, at de har mistet indtjening på billederne. Præcis hvor meget fremgår det ikke, ligesom The Blast heller ikke skriver, hvor meget søgsmålet lyder på.

Det er langt fra første gang, at Nicki Minaj er blevet sagsøgt. Sidste år blev hun anklaget for at have nappet noget af Tracy Champmans 1988-hit 'Baby Can I Hold You' og brugt det i sin egen 'Sorry'. Den sag har endnu ikke fundet sin afgørelse, men det ventes at ske i løbet af skommeren.

For fem år siden var det rapperens stylist, der sagsøgte hende for over 100 millioner kroner. Terrence Davidson anklagede hende blandt andet for at have stjålet et af hans paryk-design.

Så sent som sidste uge fik Nicki Minaj ørerne i maskinen, da det kom frem, at hun havde sagt ja til at spille på en musikfestival i Saudi Arabien. Human Right Foundation var ude efter rapperen, fordi hun ville få en formue for at spille i regimet, der halshugger homoseksuelle.

