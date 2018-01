Paris Hilton har travlt: Vil ha' lynbryllup

Hun har dårligt nået at sige ja og nyde lykken, før der er gået bridezilla i Hotel-arvingen Paris Hilton.

I begyndelsen af det nye år afslørede Paris Hilton, at hun og kæresten Chris Zylka fremover kan kalde sig forlovede. Og til årets Golden Globes gjorde 36-årige Paris Hilton det helt klart, at hun ikke har tænkt sig at ligge på den lade side. Niks, hun er allerede klar til at give sig i kast med bryllupsforberedelserne.

- Vi skal til middag hos mine forældre i denne weekend, så vi kan få gang i planlægningen. Vi vil få det gjort så hurtigt som muligt, fortalte hun til HBO’s efterfest.

Chris Zylka og Paris Hilton til efterfest efter Golden Globes. Foto: All Over Press

Hvis der bliver brugt bare halvt så mange penge på brylluppet, som der er brugt på forlovelsesringen, er der alle muligheder for et spektakulært bryllup.

Ringen skulle således have kostet Chris Zylka den nette sum af godt 12 millioner danske kroner, og det var da også noget, der gik rent hjem. Udover et ja fra Paris, fik han også vundet svigermors gunst, fortæller Paris Hilton.

- Hun flippede ud. Min mor elsker store diamanter.

På Instagram annoncerede Paris Hilton nyheden om forlovelsen, og her lagde hun ikke skjul på sin lykke, da hun skrev.

- Så lykkelig og begejstret for at være forlovet med mit livs kærlighed. Min bedste ven og soulmate. Perfekt for mig i alle henseender. Så dedikeret, loyal, elskende og venlig. Jeg føler mig som den heldigste pige i verden, skrev hun.