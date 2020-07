Paris Hilton: Min barndom giver mig stadig mareridt

Selvom den 39-årige hotelarving Paris Hilton ser ud til at have levet en luksustilværelse, har livet ikke altid været en dans på roser for hende.

Det fortæller hun i en ny dokumentar med titlen 'This is Paris', som det amerikanske medie People har fået lov at se inden premieren.

Ifølge mediet fortæller Paris Hilton i dokumentaren om et mentalt overgreb, som hun skulle have været udsat for som teenager på en kostskole i den amerikanske stat Utah.

- Jeg er nervøs. Jeg ryster. Bare det at spise er hårdt, fordi min mave ligesom vender sig. Jeg ved ikke - det er noget, der er meget personligt, og ikke noget jeg kan lide at tale om, siger hun ifølge People om episoden, der ikke er nærmere specificeret.

Beskrivelsen af dokumentaren lyder, at den vil afsløre det internationale ikons skjulte fortid og fortælle den virkelige historie om en teenagepige, der desperat forsøger at flygte ind i en fantasiverden.

- Ingen ved, hvem jeg virkelig er. Der skete noget i min barndom, som jeg aldrig har talt med nogen om. Jeg har stadig mareridt omkring det, siger Paris Hilton i dokumentaren.

Paris Hiltons søster, Nicky Hilton Rothschild, og mor, Kathy Hilton, vil også medvirke i dokumentaren. Foto: AP

Terapeutisk

Projektet med dokumentaren ledes af den Emmy-vindende instruktør Alexandra Dean, og Paris Hilton har i et tidligere interview om projektet fortalt, at samarbejdet med hende har været terapeutisk.

- Jeg blev meget tæt med instruktøren, og hun spurgte mig om så mange ting. Jeg begyndte at tænke nærmere over min fortid, og hvad jeg har gennemgået, og så gik det op for mig, hvor meget det har påvirket mit liv, og hvordan jeg har holdt fast i det store trauma i så lang tid, siger hun i interviewet og fortsætter:

- Jeg tror, når folk ser filmen, kommer de virkelig til at se en anderledes side af mig, end hvad de nogensinde før har set. Jeg vidste virkelig ikke, hvem jeg var før dette år. Jeg har virkelig lært meget om mig selv gennem filmen.

Dokumentaren 'This is Paris' kan ses på Paris Hiltons kanal på YouTube fra 14. september.

