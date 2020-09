Paris Hilton om sex-video: Traumatiseret for livet

Paris Hilton var et af de helt store navne i 90'erne, hvor hun deltog i et hav af realityshows og samtidig lavede skandaler på stribe.

Den absolut største skandale var, da en sex-video, hvor man kunne opleve Paris og hendes daværende kæreste, Rick Salomon, have samleje, blev lækket på nettet.

I forbindelse med lanceringen af en ny dokumentar film, 'This Is Paris', fortæller 39-årige Paris Hilton i et interview med Sky News, at sex-videoen vil forfølge hende resten af livet.

Hun forklarer, at hun havde sagt ja til de intime optagelser med Rick Salomon, men aldrig havde drømt om, at de ville nå ud til offentligheden. Rick Salomon, der dengang var i starten af 30'erne, havde dog andre planer og lod videoen lække til offentligheden.

- Det er en af de ting, jeg fortryder mest i mit liv, og det er noget, der vil traumatisere mig resten af mine dage, forklarer Paris Hilton, der var 19 år gammel, da videoen pludselig lå på nettet og blev set af millioner af mennesker verden rundt:

- Hvis det var sket i dag, ville det være en helt anden fortælling. Dengang blev jeg gjort til skurken, og folk troede, at jeg selv havde offentliggjort optagelserne for at få mere opmærksomhed.

- På grund af #metoo får kvinder i dag den respekt, som de fortjener. I det mindste har indstillingen ændret sig, og kvinder i dag risikerer ikke at skulle gå igennem det samme, som jeg gjorde dengang, konstaterer Paris Hilton, der for nogle uger siden fortalte om andre traumatiske oplevelser fra sin barndom og ungdom.

Husker du Sabrina - Skolens heks? Tog stoffer og afviste ikoniske roller