Paul Simon donerer 150.000 kroner til jysk forening

Den amerikanske musikstjerne Paul Simon har doneret 25.000 dollar - over 150.000 kroner - til foreningen Natur & Ungdom i Skanderborg. Det skriver TV2 Østjylland.

Beløbet er givet, fordi Paul Simon har ønsket at støtte projekter i de lande, han besøgte på sin afskedsturné i 2018.

Foreningen modtog først nyheden via mail, men den havde i starten svært ved at tro, at det var sandt.

- I første omgang må jeg indrømme, at vi lod mailen ligge i nogle dage, fordi vi tænkte, at det godt kunne være fup. Man hører af og til, at der kommer en henvendelse ud af det blå, siger sekretariatsleder ved Natur & Ungdom Annette Rask Krogsøe.

Men videre undersøgelser viste, at organisationen fandtes, og at beløbet stod til troende.

- Så var det jo armene over hovedet, og vi blev rigtig glade, siger Annette Rask Krogsøe, der tilføjer, at Natur & Ungdom har sendt et takkebrev til musikstjernen.

Paul Simon har haft en årtier lang musikkarriere og er nok bedst kendt for samarbejdet med Art Garfunkel, der kastede numre som "Bridge over troubled waters" og "Mrs. Robinson" af sig. Hans største hit som soloartist er "You can call me Al".

Han spillede i Royal Arena i København på sin afskedsturné i 2018 med en koncert, der fik fem stjerner i Berlingske og blev beskrevet som "et farvel med sublim skønhed".

Hvorfor det lige er blevet Natur & Ungdom, der har modtaget pengene, vides ikke med sikkerhed, men foreningen har en formodning.

- Det er en tysk organisation inden for naturbevaring, der har været med at udpege. Det kan godt se ud som om, at de har valgt nogen, der arbejder med natur og ungdom.

- Der er et par organisationer, der ligner os, i Sverige og Norge, som også har fået samme beløb, siger Annette Rask Krogsøe.

Foreningen i Skanderborg er en børne- og ungdomsforening, der laver aktiviteter i naturen og deltager i miljødebatten.