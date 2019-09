Penis-billeder gik verden rundt: - Den er virkelig ikke så stor

Han blev folkeeje i rollen som Legolas i 'Ringenes Herre'-triologien, men det er ikke kun på skærmen, at Orlando Bloom formår at skabe overskrifter.

I 2016 blev en stribe billeder offentliggjort af Orlando Bloom, der padlede på et sup-bræt i Italien. Foran ham sad kæresten Katy Perry, men det var ikke hende, der fangede folks opmærksomhed. Bloom var nemlig splitterravende nøgen.

Se også: 15-årig verdensstjerne: Jeg måtte skifte skole på grund af mobning

Imens billederne gik verden rundt, studsede mange over filmstjernens lem, der var et par stykker over gennemsnittet. Twitter glødede, og da Orlando Bloom gæstede radioværten Howard Stern forleden, faldt talen blandt andet på de afslørende billeder.

Her bekræftede Bloom, at billederne havde gjort ham vred.

- Selvfølgelig. Jeg tænkte 'hvad sker der?'

Samtidig følte han et behov for at dæmpe forventningerne.

- Den er virkelig ikke så stor (som på billederne, red.). Tingene bliver større på et kamera med en stor optisk linse. Det er en optisk illusion, sagde Orlando Bloom i programmet.

Se også: Nu starter superstjernernes hemmelige luksus-weekend

Her fortalte skuespilleren videre, at han blev advaret med det samme, da det stod klart, at parret var blevet knipset.

- Min publicist ringede for at sige 'det er ikke det værste. Først og fremmest er der billeder med en boks henover'. Så laver du nogle jokes som 'har de en stor nok sort boks til at dække den'. Og så går det pludselig op for dig, at nogen kommer til at fjerne den, fordi de bliver betalt nok.

- Det var en tretrinsraket - billederne, den sorte boks og så ingen sort boks.

Se også: Danskere bag popdivas megaflop

Derefter var gode råd dyre, og han skyndte sig at sende en sms til sin eks-kone Miranda Kerr, så hun kunne forberede både sig selv og deres fælles søn om, hvad der var under opsejling.

I 2016 udtalte hun sig om episoden.

- Han sender mig en sms med 'ehm, jeg er virkelig flov. Nogle billeder af mig bliver offentliggjort. Jeg synes bare, du skulle vide det'. Jeg tænkte 'hmm, ja hvad havde du lige tænkt? Seriøst, hvad tænkte du på?'.

Den efterhånden 42-årige Orlando Bloom kan dog glæde sig over, at billederne ikke påvirkede forholdet. Han og Katy Perry er stadig sammen i dag, og i februar i år bekræftede Perry, at de var blevet forlovet.