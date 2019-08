Peter Fonda er død 79 år gammel

Skuespilleren og filminstruktøren Peter Fonda, der fik sit store gennembrud i filmen 'Easy Rider', døde fredag 79 år gammel Det fortæller hans manager Allan Somers til CNN.

Flere andre medier bringer også nyheden heriblandt Huffington Post.

Fonda døde på grund af længere tids lungekræft i sit hjem i Los Angeles. Det har familien oplyst i en udtalelse sendt på e-mail. Han var omgivet af sin familie, da han døde.

'Det er med stor sorg, at vi bringer denne nyheden om, at Peter Fonda er død. Det er et af de mest sørgelige øjeblikke i vores liv. Vi er ikke i stand til finde de rette ord til at udtrykke den smerte, der er i vores hjerter.

Peter Fonda fik sit gennembrud i 1969 i filmen 'Easy Rider', hvor han spillede sammen med Dennis Hopper og Jack Nicholson.

Peter Fonda og Jack Nicholson i en scene fra filmen 'Easy Rider'. (Foto: Viaplay)

Peter Fonda er i øvrigt også kendt for film som '3:10 to Yuma, 'Ghost Rider' og 'Wild hogs'.

Han er søn af den legendariske skuespiller Henry Fonda, der gennem flere årtier var en af Hollywoods absolut største stjerner. Henry Fonda vandt blandt andet en Oscar.

Og hans søster er den berømte skuespiller Jane Fonda, der også har haft en utrolig filmkarriere og vandt hele to Oscar-statuetter. Hun blev i øvrigt også verdensberømt på sine fitness-videoer.