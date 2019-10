Pilot får livskarantæne: Kendis tog styrepinden

Den egyptiske kendis Mohamed Ramadan fik lov til at flyve et privatfly - nu har piloten fået livskarantæne

En stor oplevelse for den egyptiske skuespiller Mohamed Ramadan endte med at blive enden på en lidt for ivrig pilots karriere.

Piloten valgte nemlig at ignorere Saudi-Arabisk lovgivning, da han lod filmstjernen komme ind i cockpittet, sætte sig i co-pilotens sæde og holde på styrepinden, skriver BBC.

Efter Mohamed Ramadan lagde en video af sin tur i cockpittet ud på sociale medier, har piloten fået livskarantæne fra at flyve i Egypten, og co-piloten har fået et års karantæne.

'Jeg vil køre flyet'

I videoen, som er blevet lagt ud på både Youtube, Twitter og Instagram, ser man filmstjernen gå ud mod cockpittet, hvor han siger:

'For første gang nogensinde, vil jeg gå ud og køre flyet'.

Mohamed Ramadan har over syv millioner følgere på Youtube, ligesom han står bag sangen 'Mafia', som er blevet afspillet over 158 millioner gange.