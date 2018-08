Pin up-es: Jeg har haft flere aborter

I det nye nummer af magasinet INStyle beklager 'Friends'-stjernen Jennifer Aniston sig over at blive behandlet i medierne som en stakkel, fordi hun ikke har fået børn.

- Måske er det mit mål med livet ikke at få børn, siger hun.

I Storbritannien har hun en kollega i samme situation, pin up-esset Kelly Brook, og hun er ligeså træt af de evindelige spørgsmål, om hun ikke snart skal have børn som det amerikanske film-es.

- Folk spørger hele tiden - mit biologiske ur tikker, og jeg nærmer mig 40. Men jeg har prøvet at få børn. Jeg har ikke været heldig. Jeg har fået flere aborter, forklarede hun torsdag i det britiske morgen-program 'Loose Women'.

- Folk føler, de skal spørge. De tænker ikke på, at der kan være en medicinsk årsag til, at du ingen børn har fået. De synes, jeg er egoistisk, at jeg ikke ønsker børn. Men folk må se at forstå, hvorfor det aldrig er sket.

I tre år Kelly været kæreste med franskmanden Jeremy Parisi. Foto: All Over Press

- Når folk spørger, har jeg aldrig det rette svar. Jeg vil slet ikke ind på det. Det kommer ingen ved, understregede Kelly, der i tre år har været kæreste med franskmanden Jeremy Parisi.

