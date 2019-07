PINLIGT: Hånes efter billede med Kurt Cobain

- Du ryger så meget, at du rent faktisk troede, at billedet var ægte

Calvin Cordozar Broadus jr., der er bedst kendt under kunstnernavnet Snoop Dogg, delte i forrige uge et billede på Instagram af sig selv og den afdøde forsanger fra Nirvana, Kurt Cobain.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

'Ung dogg med Kurt i 92', står der i opslaget.

På billedet ser man den nu 47-årige rapper og marihuana-entusiast sammen med Kurt Cobain, mens de ryger, hvad der ser ud til at være en joint.

Billedet, som Snoop Dogg delte med sine over 33 millioner følgere, har vakt stor opsigt, og flere er imponeret over det sjældne billede.

'Det her er helt utroligt,' kommenterede rapkollegaen Busta Rhymes, mens skuespilleren Affion Crockett kort og godt kommenterede 'Legendarisk.'

Der gik dog ikke langt tid, før flere af rapstjernens følgere bemærkede, at billedet stammede fra instagram-profilen Vemix. På denne profil finder man utallige billeder af kendte musikere, der er afbildet med afdøde musikere. Der er dog en hage ved disse billeder. De er nemlig aldrig blevet taget i virkeligheden. I stedet er der tale om fotomanipulation.

Blandt de mange billeder på Instagram-profilen finder man fotos af jack White og Jimmi Hendrix, Kurt Cobain og John Lennon, der jammer og sågar også et billede af Heath Ledgers udgave af Jokeren fra Batman-filmen 'The Dark Knight Rises', der sammen med N.W-A-rapperen Easy E flygter fra politiet.

Latterliggjort

At Snoop Dogg tilsyneladende havde svært ved at huske, om han har røget sig skæv sammen med Kurt Cobain fik mange af hans følgere til at kommentere hans opslag.

'Snoop Dogg har røget sig så dum, at han troede det var ægte,' skriver en af stjernens følgere.

'Onkel Snoop kan ikke huske, om det her skete eller ej,' skriver en anden.

'Du ryger så meget, at du troede, at et fotoshoppet billede rent faktisk blev taget. Nogen må stoppe ham, kommenterede en anden.

Personen bag det fotoshoppede billede kunne heller ikke lade være med at more sig på stjernens bekostning:

Artiklen fortsætter under opslaget ...

'Når du får Snoop til at tro, at han røg med Kurt i 92', skriver han efterfulgt af en række smileys, der græder af grin.

Snoop Dogg har endnu ikke selv udtalt sig om episoden, men billedet er stadig at finde på hans Instagram-konto.

At han har en forkærlighed for marihuana er ingen hemmelighed. Han har tidligere forklaret, hvordan han så sit snit til at få sig et sug på badeværelset i Det Hvide Hus.