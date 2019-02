Pippi Langstrømpes papegøje er død

I Tyskland og Sverige sørger man lige nu over en papegøjes død.

Det er nemlig ikke bare en hvilken som helst papegøje, der er død. Papegøjen ved navn Douglas var lidt af en filmstjerne, efter den var med i filmen 'Pippi Langstrømpe i Sydhavet' i rollen som Rosalinda.

Douglas endte sine dage i Karlsruhe Zoo i Tyskland, og han blev 51 år gammel. Det skriver det lokale medie Badische Neueste Nachrichten søndag.

Mistede sin styrke

På grund af den høje alder har Douglas haft nogle småskavanker i de seneste år. Blandt andet havde han så få fjer tilbage på kroppen, at han ikke længere kunne flyve.

Selvom han var syg, så levede han alligevel et godt og stille liv, men direktøren i Karlsruhe Zoo, Matthias Rein Schmidt, fortæller, at Douglas mistede alle sine kræfter lørdag.

- I går tabte Douglas mere og mere af sin styrke. Jeg undersøgte det sammen med vores dyrlæge. De kunne straks fortælle, hvordan han blev svagere og svagere, siger han til mediet.

De sidste to timer af sit liv sad Douglas på direktørens arm.

- Selvom han havde en næsten bibelsk alder for en ara, rørte det mig virkelig frygteligt, da han døde, siger Matthias Rein Schmidt.

Flyttet fra Sverige

I 2016 måtte Douglas forlade sit hjem gennem ti år i Sverige. Myndighederne havde nemlig været forbi Malmø Reptilcenter i Folkets Park, hvor han boede i et bur på lidt over tre kvadratmeter.

Det vurderede de var for lidt, selvom papegøjen tilbragte al sin tid på en pind, da han jo ikke kunne flyve.

Douglas skulle i stedet have et bur på 30 kvadratmeter, og det kunne de ikke tilbyde ham i Malmø. Derfor måtte de finde et ny bosted for ham, hvis han ikke skulle aflives.

Valget faldt på Karlsruhe Zoo, hvor papegøjen altså endte med at bo frem til sin død.

Gennem sit liv har Douglas haft en enorm fanskare, som flittigt har besøgt ham. Der blev blandt andet holdt en stor fødselsdagsfest for ham i 2017, da han blev 50 år.

