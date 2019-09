Pivfræk supermodel skal giftes

Lais Ribeiro fortæller på Instagram, at hun har sagt ja til NBA-spilleren Joakim Noah

Så kan håbefulde ungersvende godt pakke eventuelle drømme langt væk.

Den 28-årige brasilianske supermodel Lais Ribeiro kan nemlig lykkelig fortælle, at hun skal giftes.

Den heldige mand er 34-årige Joakim Noah, som fans af NBA måske vil kende, da han siden 2007 har spillet i ligaen for hold som Chicago Bulls, New York Knicks og Memphis Grizzlies.

Parret har været sammen i godt et år.

Lais Ribeiro i aktion ved et Victoria's Secret-show i New York sidste år. Foto: Broadimage/Shutterstock

Frieriet fandt sted på den amerikanske festival Burning Man i sidste uge.

- Joakim overraskede mig på et af mine yndlingssteder i verden og friede. Jeg kunne ikke være lykkeligere. Vi skal giftes, skriver hun til billedet herunder.

Lais Ribeiro er et stort navn i den internationale modelverden, hvor hun har været model for Victoria's Secret siden 2010. I 2015 blev hun en officiel Victoria's Secret-engel. Før hun blev model drømte hun om at blive sygeplejerske.

Hun har en søn fra et tidligere forhold.

Hvornår de skal giftes vides endnu ikke.