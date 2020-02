Pizza-pigen kom på forsiden af Playboy

Den 24-årige amerikanske Aleen Johnson er fuldstændig vild med pizzaer.

Hun har en Instagram-profil med 184.000 følgere, hvor hun ofte optræder halvnøgen, mens hun spiser pizza. Og på sit ene lår har hun fået tatoveret et pizza-slice, hvor der lige over er skrevet 'Pizza Girl'.

Den smukke Aleen Johnson, der har været soldat i det amerikanske flyvevåben, har også en fortid med psykiske problemer på grund af voldsom mobning i skolen.

Det har derfor på ingen måde været i kortene, at hun pludselig her i år 2020 ville blive et ganske kendt ansigt i store dele af verden.

Men således er det altså blevet.

Den 24-årige Aleen pryder nemlig her i januar forsiderne på nogle af de største mandeblade på jorden. Nemlig forsiden på den australske udgave af Playboy samt den amerikanske udgave af FHM.

Det skriver flere medier heriblandt New York Post samt Playboy Australia

artiklen fortsætter under billedet

Til nyhedsbureauet Jam Press fortæller Aleen Johnson, at hendes mentale problemer allerede startede, da hun var teenager:

- Som 15-årig forsøgte jeg første gang at begå selvmord på grund af jævnlig grov mobning fra andre skoleelever, fortæller Aleen fra den amerikanske by Pittsburgh og tilføjer:

- Men i stedet for at søge hjælp, holdt jeg det hele inde i mig selv, fordi jeg ikke mente, at der var nogen personer, der aktivt ville gå ind og hjælpe mig.

Her pryder Aleen forsiden på den australske udgave af mandebladet Playboy. (Foto: Jam Press)

I 2013 blev Aleen soldat i det amerikanske flyvevåben i et håb om at få lidt mening med tilværelsen. Men hendes dæmoner fulgte med ind i militæret.

- Som soldat gennem man sin smerte bag en midlertidig tilfredsstillelse, fordi man i arbejdsmiljøet i militæret kan blive betragtet som upålidelig, hvis man ønsker at blive behandlet for psykiske problemer, fortæller Aleen, der under sin militærtjeneste forsøgte at begå selvmord for anden gang og blev indlagt og behandlet på et hospital.

I januar måned prydede Aleen også forsiden på det amerikanske mandeblad FHM. (foto: Jam Press)

Aleen afslører, at hun først kom ud af sin depression, da hun kombinerede sin nye interesse for fitness med sin store kærlighed til pizzaer.

- Jeg vidste, at jeg var nødt til at lave nogle forandringer i mit liv. Det var nødvendigt, at jeg tog nogle chancer. Derfor deltog jeg i juni måned 2019 i vægtløftnings-konkurrence, hvor jeg blev nummer 2. Samtidigt promoverede jeg min store passion for pizza på min Instagram-profil, fortæller Aleen, der fik styrket sin selvtillid i takt med, at hun fik flere og flere følgere.

Aleen benyttede sin kærlighed til pizza og fitness til at blive berømt og komme på forsiden af Playboy og FHM. (Foto: Jam Press)

På sin Instagram-profil har Aleen også skrevet sit motto: 'Pizza er billigere end terapi'.

Da Aleen for nylig fik sin store drøm opfyldt med hele to forsider, blev selvtilliden for alvor styrket.

- Disse foto-sessioner var alt, jeg kunne drømme om. Og fotograferne fik mig til at føle mig værdsat, forklarer Aleen.

Men hendes ultimative mål er dog stadig ganske opnåeligt.

- Jeg ønsker bare at fortsætte med at være pizza-pigen.

Som en lille detalje kan det i øvrigt nævnes, at Aleen beskriver sig selv som veganer. Derfor spiser hun udelukkende veganske pizzaer.

Her ses pizza-pigen i rød badedragt. (foto: Jam Press)

Herunder kan du se et stort galleri med billeder af pizza-pigen Aleen Johnson: