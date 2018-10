Plastik-mareridt: Jeg elsker min perfekte krop

Lettiske Victoria Wild har brugt en lille million på at se ud, som hun gør

- Nu ser jeg hotter ud end Kylie Jenner, siger den lettiske model Victioria Wild, der må siges at være vild med plastik-operationer.

Hendes seneste operation, der forstørrede hendes læber til Andersine And-niveau og gjorde røven til en ladeport, stod hende i 80.000 kr.

I alt har hun brugt en lille million kroner de sidste 9-10 år på at få, hvad hun betegner som 'den perfekte krop' med bryster, der bør kunne gøre Dolly Parton misundelig.

- Alle synes, at Kylie har de perfekte former, det var mit mål også at få det.

- Jeg ledte efter Europas bedste kirurger og fandt den allerbedste. Han har virkelig gyldne hænder, siger den 31-årige plastik-dukke.

Hun har været kæreste i seks år med en itakliensk forretningsmand, og han har opmuntret hende til at forfølge plastik-drømmene.

- Simon elsker mit sexede dukkke-look. Han er så stolt over den opnmærksomhed,. jeg får.

- Nogle synes, mit udseende er overdrevet, men jeg elsker det. Jeg vil se så sexet ud som muligt. Jeg elsker at udtrykke min seksualitet. Vær ikke kedelig, vær sexet, siger hun.

Sådan har modellen udviklet sig med årene. Privatfoto

Privatfoto

Barbie-dukken hjælper plastik-dukken med læbe-injektioner. Privatfoto

Victoria Wild er overbevist om, at flere kvinder vil forsøge sig med plastik-operationer, hvjs bare de havde råd til det.

- Ingen er perfekt, men med plastik-operationer kan du komme tættere på det perfekte. Nogen kan leve med deres fejl, men andre vil gøre noget ved det.

Og hun fortryder intet af, hvad hun har fået foretaget.

- Jeg elsker mit udseende og den opmærksomhed, jeg får, siger hun til Daily Star.

