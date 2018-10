Playmate: Jeg er vild med horror-film

Hun er både til stort afrohår og blondine-looket, og begge dele gør 23-årige Stormi Maya brug af som model, skuespiller og filmproducent.

Hun er tidligere Playmate i såvel den venezuelanske, kroatiske og slovenske udgave af Playboy, og det er ikke svært at se, at hun har både talentet og udstyret til at begå sig på det felt.

Men - og nu bliver det scary - damen er også til horror-film, som hun både spiller roller i og producerer.

- Jeg elsker Horror som en super-genre, alle andre genrer kan have et liv indenfor. Komedie, thriler, drama, action, fantasy og science fiction. Horror er en udfordring. Jeg blev forelsket. Så mange følelser er involveret i at lave Horror. Det er smukt, siger smuksakken.

Men ikke nok med skuespiller- og producer-rollen, så har hun også leget lidt med med både manuskripter og instruktion på flere kortfilm.

Driftig dame, må man sige.

Stormi Maya er newyorker, født i Bronx-bydelen, og har afro/latinske og irske rødder. Hun er 1,60 m høj og vejer omkring 60 kilo.

Og jo... Brysterne har fået et kunstigt løft, indrømmer hun.

Det oplyses derimod ikke, om hun er single eller allerede optaget.