Playmate snupper Hollywood-stjerne

Samme dag, som Hollywood-stjernen Ben Affleck blev spottet kørt til en afvænningscenter for hans alkoholisme af eks-konen Jennifer Garner og en assistent, blev kvinden, der menes at være hans nye kæreste, den 22-årige Playboy-model - og dyrlæge, faktisk - Shauna Sexton set og fotograferet nyde det gode vejr på stranden ved Malibu i Los Angeles-området.

Parrets påståede romance, som hverken hun eller Affleck har bekræftet, har kun et par uger på bagen, efter at net-sitet TMZ havde 'fanget' dem spise middag sammen på restauranten Nobu i Malibu.

Godt nok forlod de restauranten hver for sig, men et par dage senere gentog de kunststykket ved en frokost på restauranten Jack in the Box i Santa Monica.

Så var sagen klar ligesom klar ifølge diverse amerikanske medier og britiske Daily Star.

Det er heller ikke svært at forstå filmstjernens interesse.

Se bare Shauna Sextons Instagram.

Ben Afffleck var gift i 10 år med Jennifer Garner, og de har tre børn sammen.

De blev skilt i 2015 med Garners begrundelse, at hun frygtede, at 'børnene ville vokse op uden en far'.

Uden tvivl en hentydning til hans sprut-forbrug.

Ben Affleck køres til afvænning af bl.a. eks-konen Jennifer Garner.

Efter skilsmissen var Affleck sammen med producenten af 'Saturday Night Live', Lindsay Shookus, men hun ville ikke flytte Los Angeles på grund af sit arbejde i New York, og så sluttede det forhold.

Så dukkede Shauna Sexton imidlertid op, og så må vi vente på resultatet af hans afvænning med at se, hvad det udvikler sig til.

Glade dage ved Malibu Beach.

Shauna Sexton er ikke lige begejstret over at blive fotograferet altid.

Shauna Sexton stammer fra Virginia. Hun har to ældre søster og en lillebror. Samtidig med, at hun har uddannet sig til dyrlæge, har hun haft gang i model-karrieren, der bl.a. førte til, at hun var månedens Playmate i Playboy i maj i år.

Model-karrieren lider næppe skade ved forbindelsen til Ben Affleck. Flere store modelbureauer meldes da også klar med den store pengepung for at få skønheden tilknyttet.

