Plus size model højgravid og nøgen på Instagram

I august måned sidste år afslørede den verdensberømte plus size model Ashley Graham, at hun var gravid. Og sammen med sin ægtemand Justin Erwin fejrede hun den glædelige nyhed med opslag på de sociale medier.

I november måned afslørede Ashley også i 'The Ellen DeGeneres Show', at hun skal føde en søn.

Netop nu i januar måned har den højgravide Ashley Graham termin. Og til det amerikanske medie Contact Music fortæller hun, at graviditeten har betydet, at hun føler sig meget mere sexet. Den kendte plus size model har også lagt et nøgenbillede ud på Instagram. Til billedet skriver hun:

'Jeg er helt ude af mig selv af spænding efter at møde dig 'lille mand'. Billedet er taget af hans far'.

Og det er ikke mere end fire dage siden, at Ashley lagde en sexet video ud på Instagram, hvor hun danser iført en sort brystholder og samtidig viser sin store, gravide mave frem. Samtidig med at Ashley danser, smører hun også rød læbestift på sine læber.

Til Contact Music fortæller Ashley Graham i øvrigt følgende:

- Jeg accepterer alle de forandringer, min krop er gået igennem i løbet af graviditeten, og nu, mere end nogensinde, har jeg en fornemmelse af de superkræfter, det giver mig at være en kvinde. Der foregår en helt naturlig ændring inde i mig, og jeg føler mig modig og smuk, og samtidig føler jeg mig stærkere og stærkere, fortæller Ashley Graham til Contact Music.

For nylig afslørede Ashley også, at hun har taget 23 kilo på under sin graviditet. Hun understregede dog, at hendes øgede vægt intet betød for hende.

- Jeg er ligeglad. Jeg har aldrig haft det bedre. Og jeg er så taknemmelig over, at min krop og min søn har tilladt mig at være så mobil og fleksibel, som jeg er, fortalte Ashley.